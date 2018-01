"Tide Pod Challenge": Waschmittel-Hersteller will Videos löschen

Bei der "Ice Bucket Challenge" hat man sich maximal eine Verkühlung geholt oder man ist ausgerutscht - und das theoretisch für den guten Zweck. Doch dieser neue, seltsame Internet-Trend ist wirklich lebensgefährlich - die "Tide Pod Challenge". Jugendlichen betrachten es als eine Art Mutprobe, vor laufender Kamera eine Waschmittelkapsel der Marke "Tide" von Procter & Gamble in den Mund zu nehmen und zu zerbeißen. Der US-Konsumgüterkonzern P&G will diese Videos aus dem Internet löschen lassen. Dafür arbeite P&G mit sozialen Medien zusammen, berichtete Finanzdirektor Jon Moeller am Dienstag.

Videos davon verbreiteten sich in den vergangenen Wochen in sozialen Netzwerken. Seit Jahresbeginn wurden in Notaufnahmen in den USA nach Angaben des Verbands der Giftnotrufzentralen 86 "absichtliche Kontakte" von Jugendlichen mit dem Waschmittel festgestellt.

"Wir können nicht oft genug sagen, wie gefährlich das für die Gesundheit ist", warnte der Verband. Der Waschmittel-Verzehr könne zu Anfällen, Lungenödemen, Atemstillstand, Koma und sogar zum Tod führen. P&G-Finanzdirektor Moeller sagte, der Konzern habe strenge Sicherheitsvorkehrungen und "klare" Warnhinweise auf den Waschmittelpackungen.

(APA/AFP)