Rätsel gelöst: Google I/O startet am 8. Mai

Die diesjährige Entwicklerkonferenz Google I/O wird dieses Jahr von 8. bis 10. Mai dauern. Das Datum nannte Google nicht einfach, sondern veröffentlichte ein Puzzle. Mehr als 100 Discord-User halfen bei The Verge mit, das Rätsel zu lösen.

Hinweise führten zu Orten in Google Maps, die wiederum Rätsel enthielten, um dann schlussendlich das Datum zu enthüllen. Stattfinden wird die Konferenz wie auch schon im Vorjahr im Shoreline Amphitheatre in Mountain View, Kalifornien.

Plans are coming along for #io18… pic.twitter.com/48VpqvVqWU