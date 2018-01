Google Play Store bietet ab sofort Hörbücher

Ab sofort wird das Angebot des Google Play Stores noch umfassender. Neben Apps, Spielen, Filmen und Büchern stehen dem Nutzer jetzt auch Hörbücher zur Verfügung. Im Gegensatz zur Hörbuch-Plattform Audible können die Hörbücher einzeln gekauft werden. Ein Abo-Modell gibt es nicht.

In 45 Ländern und in neun Sprachen startet das neue Service von Google. Nutzer können durch eine kostenlose Hörprobe entscheiden, ob ihnen Inhalt und Stimme des Sprechers gefallen, und dann das Hörbuch kaufen, ohne an ein Abonnement gebunden zu sein. Dabei spielt es keine Rolle, welches Gerät benutzt wird, denn mit der Google Play Bücher-App können sowohl Nutzer von Android als auch von iOS den Hörbüchern lauschen. Stoppt eine Pause das Hörvergnügen, steigen Nutzer einfach zu einem späteren Zeitpunkt an genau derselben Stelle wieder ein.

Zum Start lockt das Unternehmen mit einem Rabatt von 50 Prozent auf das erste Hörbuch. Für Google Play Music Abonnenten lohnt sich ein zweiter Blick. Manche Audiobooks sind im dortigen Abo enthalten und müssen daher nicht mehr gekauft werden.

