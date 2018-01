Galaxy S9 mit variablen Blenden kommt am 25. Februar

Der Mobile World Congress in Barcelona nähert sich mit steten Schritten. Das bedeuet viele neue Smartphones und interessante Gadgets, die in den kommenden Wochen darauf die Verkaufsregale erreichen. Das Programm ist wie immer dicht gedrängt. Den Anfang macht Samsung. Vorgestellt wird das neue Galaxy-S-Modell am 25. Februar - einen Tag vor dem offiziellen Start der Messe. Und dafür rühren die Koreaner schon ordentlich die Werbetrommel.

Über Twitter und Facebook werden über die Kanäle die ersten Teaser verbreitet. Dabei kommt ganz klar heraus, wo der Schwerpunkt des Geräts liegen soll: bei der Kamera.

"Die Kamera. Neu erdacht", verspricht Samsung. Gerüchten zufolge soll die Kamera mit variablen Blenden ausgestattet sein. Diese soll je nach Lichtverhältnissen zwischen f/2.4 und f/1.5 wechseln können. Erfahrung mit einer solchen Technologie hat Samsung bereits. Das Klapphandy W2018 ist ebenfalls mit einer solchen ausgestattet.

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 25. Januar 2018

Ein anderes Gerücht besagt, dass Samsung endlich die Position des Fingerprint-Scanners geändert haben soll. Zwar ist dieser noch immer nicht im Display verbaut, soll aber jetzt unter der Kamera positioniert sein, wie es bereits Hersteller wie Moto und Huawei vorgemacht haben. Das Display-Gehäuse soll nochmal verschmälert worden sein, ob aber auch der obere und untere Displayrand gebogen sind und nur mehr aus Display bestehen, ist noch unklar.

Die restliche Ausstattung

Das Galaxy S9 soll 5,8 Zoll groß sein und eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixel haben. Der Arbeitsspeicher (RAM) beträgt vier Gigabyte. Der interne, erweiterbare Speicher soll 64 Gigabyte bieten. Ein größerer Akku mit noch nicht genannter Kapazität soll das Gerät ausdauernder machen.

(bagre)