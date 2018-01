Betrunkener Tesla-Fahrer: Nicht ich bin schuld, sondern der Autopilot

Eine urbane Legende besagt, dass in den USA ein Wohnwagen-Besitzer sich während der Fahrt einen Kaffee machte und dabei einen Unfall verursachte. Bei der Argumentation, der Autopilot sei angewesen, wurde ihm dann von der Firma als Entschuldigung ein neuer Wohnwagen zur Verfügung gestellt. Diese Geschichte wird gerne in Zusammenhang mit absurden Rechtsstreits in den USA genannt. Dass die Realität anders aussieht, musste jetzt eine Tesla-Fahrer am eigenen Leibe spüren.

Der Fahrer wurde in Kalifornien, in der Bayarea von der Polizei aufgefasst. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten ihn, weil er auf der Fahrbahn mit seinem Auto stand und offensichtlich schlief. Der Lenker war den Polizisten zufolge unter Alkoholeinfluss. Der Lenker selbst, erklärte, dass an der Situation nicht er, sondern das Auto Schuld habe. Immerhin sei der Autopilot gefahren. Er erhoffte sich wohl, einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu entkommen.

Die Rechnung ging nicht auf. Ein Alkotest wurde gemacht und der Fahrer auf freien Fuß angezeigt. Der Test ergab nämlich ein Überschreiten der erlaubten Promillegrenze um das Doppelte.

Tesla stellte bereits mehrmals aufgrund früherer Fälle klar, dass auch bei aktiviertem Autopiloten der Fahrer beide Hände am Lenkrad haben solle und auch ist der Autopilot nicht dazu gedacht, den Fahrer vollständig zu ersetzen.

(bagre)