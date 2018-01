iOS 11.3 bringt Totenschädel und den versprochenen Knopf gegen die Drosselung

Die Drosselung der Akkus soll mit iOS 11.3 ein Ende haben. Doch das Update bringt auch eine Reihe an weiteren Funktionen. Betatester, die am Entwicklerprogramm teilnehmen, können die neue Version bereits auf ihrem Gerät installieren und ausprobieren. Eine öffentliche Betaversion soll in Kürze folgen. Einige Wochen später soll dann das Update für alle kompatiblen Geräte ausgespielt werden.

Im Grunde ist die spannendste Änderung der angekündigte Button zum Abschalten der Drosselung. Zu finden ist die Drosselung in den Batterieeinstellungen. Implementiert wurde diese Funktion im iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 und iPhone 7 Plus.

Auch das AR-System wurde ausgebaut und kann in iOS 11.3 vertikale Flächen erkennen. Dadurch wird möglich, dass auch Wände in die App eingebunden werden können.

Und auch die Animojis, die für das iPhone X interessant sind, bekommen Zuwachs. Mit iOS 11.3 machen ein Bär, ein Drache und ein Löwe den Zoo komplett. Und rechtzeitig für Fasching gibt es dann auch einen Totenschädel.

Außerdem neu ist ein Business-Chat, der es Unternehmen erleichtern soll, innerhalb von Messages mit Kunden zu kommunizieren. Mit der angekündigten WhatsApp-Plattform für Unternehmen, könnte es für Apple aber schwer werden, genug Unternehmen dafür zu begeistern.

(bagre)