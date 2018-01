Datenschutz-NGO "noyb" hat Mindestfinanzierung geschafft

Rechtzeitig zum Europäischen Datenschutztag am Sonntag hat die vom Juristen Max Schrems gegründete Datenschutz-NGO "noyb - Europäisches Zentrum für Datenschutz" die Mindestfinanzierung geschafft. Bei einer Crowdfunding-Kampagne wurden 250.000 Euro an langfristiger Unterstützung geschafft. Das teilte die Organisation am Samstag in einer Aussendung mit.

Damit sei "noyb" in einer kleinen Version ("mini noyb") machbar und könne ab 25. Mai 2018, wenn das neue EU-Datenschutzrecht (DSGVO) gilt, die Rechte von Nutzern aktiv durchsetzen, hieß es. Schrems, Vorsitzender von "noyb", sagte: "Die mehr als 2.000 Fördermitgliedern in nur zwei Monaten zeigen, dass echter Datenschutz, der auch durchgesetzt wird, vielen Leuten ein wichtiges Anliegen ist."

WOOOHOOOO !!!! 🎉🍾🎆 https://t.co/ul46o8yC6l will be able to start enforcing #GDPR on May 25th 2018 - as we just passed our €250k minimal goal! THANKS A LOT! 😍

⏩ For everyone that did not join yet: The €500k goal for "full noyb" still waits for more supporters! 😉😃 pic.twitter.com/1jsvQVIrOw