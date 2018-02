Samsung fährt Display-Produktion für Apple herunter

Samsung will laut einem Medienbericht wegen der schwächelnden Nachfrage weniger Bildschirme für Apples Smartphone iPhone X produzieren. Samsung wolle im laufenden ersten Quartal in seinem Werk South Chungcheong maximal 20 Millionen Displays mit organischen Leuchtdioden (OLED) bauen, wie die japanische Zeitung "Nikkei" am Dienstag berichtete. Ursprünglich waren 45 bis 50 Millionen geplant worden.

Auch im zweiten Quartal seien Produktionssenkungen denkbar. Samsung war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu dem Bericht erreichbar. Die Papiere des südkoreanischen Samsung-Konzerns fielen an der Börse um 2,3 Prozent.

Das iPhone X, mit dem der US-Konzern das zehnjährige Bestehen seiner Apple-Smartphones feiert, ist teurer als jeder Vorgänger. In Österreich beginnt der Verkaufspreis bei mehr als 1000 Euro.

(APA/Reuters)