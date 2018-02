"Crying in Public": Herzschmerz und Glück als Emojis auf einer Karte

Im Kommentar steht "Hier habe ich 2009 so arg geweint wegen einer Trennung", dazu ein weinendes Emoji-Symbol. Der Punkt auf der Karte ist markiert an der Straßenecke 25th Street und 5th Avenue in Manhattan. Mit solchen und ähnlichen Einträgen können New Yorker auf einer Online-Karte preisgeben, wo sie in der Metropole schon einmal öffentlich geweint haben - und warum.

"Crying in Public" heißt die Karte von Programmiererin Kate Ray. Gesetzt werden können aber etwa auch das Flammen-Symbol für einen verlorenen Job, das oft als Hintern verwendete Pfirsich-Symbol für sexuelle Abenteuer und das rosafarbene Herz für besonders glückliche Momente rund um Liebe und Beziehungen.

>>> "Crying in Public"

(APA/DPA)