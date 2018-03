Apple gibt beim Design auch in der Android-Welt den Ton an

Das Design des iPhone X mit der Sensor-Lücke im Bildschirm ist umstritten, aber markant. Jetzt wollen viele asiatische Smartphone-Anbieter ihren Kunden diese Optik zum günstigen Preis bieten. Auf dem diesjährigen MWC ist Apple dauerpräsent, obwohl das Unternehmen selbst nicht vertreten ist.

In manchen Tech-Blogs wurde die Aussparung für Sensoren am oberen Bildschirmende von Apples iPhone X belächelt - aber wie schon so oft in der Vergangenheit nimmt Apple auch in der Android-Welt was das Design betrifft, eine Vorbildfunktion ein. Konkret betrifft das den Klinkenstecker-Anschluss (HTC und Sony beim Xperia XZ2) und auch die obere Leiste im Display. Vor allem kleine, eher noch unbekannte asiatische Hersteller kopieren - ohne Rücksicht auf Verluste - die umstrittene Design-Entscheidung mit Begeisterung. Schließen – (c) diepresse.com/Clemens Fabry Aber auch namhafte Größen schielen bei der Design-Entwicklung auf den US-Konkurrenten. Auf dem MWC stolpert man in jeder der acht Hallen über mindestens einen Hersteller, der sich Inspiration bei Apple geholt hat. Statt der Face-ID kommen dort oben Lautsprecher zum Einsatz - eines der großen Themen, neben Kamera und Künstlicher Intelligenz in Smartphones.

Als namhaftester Hersteller griff Asus die Form bei seinem neuen ZenFone 5 auf. Trotz der Tatsache, dass man sich der Ähnlichkeit bewusst war bei der Präsentation, konnten die Taiwaner nicht umher offensiv das "Fruit Phone" zu kritisieren. Die Lücke sei um 26 Prozent kleiner als beim iPhone X, hob das Unternehmen aus Taiwan hervor. Schließen – (c) Asus Zenfone 5 In Barcelona zeigte aber auch mindestens ein halbes Dutzend im Westen unbekannter Marken mit Namen wie Leagoo, Oukitel oder Ulefone Modelle im Design des iPhone X. Dabei wird nicht nur Apple kopiert: Das Leagoo S9 lieh sich das Aussehen vom iPhone und den Namen vom aktuellen Top-Modell des Smartphone-Marktführers Samsung.

Die Preise gehen weit auseinander: Das Ulefone X soll 160 Dollar (130 Euro) kosten, das Symbol X von Hotwav nur 85 Dollar. Dieser Preis könnte noch vom Blackview A30 unterschritten werden, das besonders billig und plastikhaft wirkt - aber dafür selbst die Benutzeroberfläche des iOS-Systems von Apples iPhones nachahmt. Nach Auskunft von Blackview-Mitarbeitern steht ein Preis aber noch nicht fest. Auch sind die meisten dieser Hersteller sehr vorsichtig, wenn es um einen möglichen Europastart geht, da sie sich ihrer Design- und Markenrechtsverletzungen durchaus bewusst sind.

Diesen Schuhen entwachsen ist eindeutig der chinesische Hersteller Xiaomi. Das Unternehmen ist gewachsen, auch in seiner Präsenz am MWC. Ein großer Stand nennen die Chinesen ihr Eigen. Im Vorjahr war Xiaomi noch schwer zu finden. Immerhin hat man auch in Spanien bereits drei Geschäfte. Eines davon hat im Rahmen des MWC in Barcelona aufgemacht.

