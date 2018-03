Asus Zenfone 5Z: So sieht ein Apple-Handy mit Android aus

Es war eine skurril anmutende Pressekonferenz. Kaum ein anderer Hersteller hat so offensiv versucht, Apple zu kritisieren als Asus. Das "Fruitphone" sei nicht schnell genug, nicht "state of the art" und überhaupt sei das Zenfone 5Z um Längen voraus. Und dennoch üebrnimmt Asus sehr viel von dem anscheinend so innovationslosen Unternehmen.

Besonders die Front erinnert auffällig an das iPhone X. Zum Beispiel die obere Display-Aussparung. Statt hier aber gar so weit zu gehen und ebenfalls eine Face-ID einzubauen, hat sich Asus für Lautsprecher und Frontkamera entschieden. Schließen Der Fingerprint-Sensor ist wie auch bei Sony, Huawei, LG und Samsung auf der Rückseite zu finden. – (c) Asus

Das Gerät macht einen soliden Eindruck und kann mit topaktueller Hardware aufwarten. Das 6,2 Zoll große Display löst mit 2246 x 1080 Pixel auf und bietet neben einem Snapdragon 845 Prozessor einen acht Gigabyte großen Arbeitsspeicher. Der interne Speicher wird von Asus mit 128 Gigabyte angegeben.

600 Euro für ein Top-Hardware-Modell

Der Preis liegt mit 600 Euro deutlich unter den Angeboten der Konkurrenz. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Künstliche Intelligenz. Wie auch bei LGs V30S lernt die Kamera das Nutzerverhalten und soll so ideale Bilder liefern. Mit der Zeit schlägt es auch Einstellungen und Effekte innerhalb der Kamera-App vor.

Bei der Kamera selbst setzt Asus auf einen Sony-Bildsensor (IMX363) - zusammen mit einem Weitwinkelobjektiv. Die Auflösung beträgt 12 plus 8 Megapixel. Der Sensor bietet einen vierachsigen optischen Bildstabilisator für Fotos und eine elektronische Drei-Achsen-Stabilisation für Videos. Letzte können in 4K-Auflösung mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde gedreht werden. Schließen – (c) Asus

Das Asus Zenfone 5 startet mit einem Preis von 479 Euro. Die Geräte sollen ab April erhältlich sein.

Ebenfalls vorgestellt wurden das Zenfone 5 Lite und ein Zenfone Max. Wann diese Geräte auf den österreichischen Markt kommen sollen, ist aber noch unklar.