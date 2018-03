Dieser Fehler ist der russischen Suchmaschine Yandex richtig peinlich

Sie gilt ja eigentlich als seriös - die russische Internetsuchmaschine Yandex, die seit ihrer Gründung vor 20 Jahren den ersten Platz vor ihrem US-Konkurrenten Google im Land hält. Aber was User am Mittwoch erlebten, ließ an der Seriosität zweifeln. Diejenigen nämlich, die als Suchbegriff das russische Wort für Scheiße - "govno" - auf dem Service "Yandex.Maps" eingaben, bekamen als Antwort das Moskauer Office von Google auf ihrem elektronischen Gerät präsentiert.



Als Alternative bot die Suchmaschine dann noch ein Restaurant namens "Evrazija" in St. Petersburg. Andere Synonyme zum Fäkalausdruck brachten nichts dergleichen hervor, wie die russische Wirtschaftszeitung "Rosbalt" berichtet.



Yandex war der Fehler sichtlich peinlich. Schon wenige Minuten, nachdem der Vorfall bekannt wurde, erklärte das Unternehmen, dass der Fehler schon demnächst ausgemerzt werde. Im Übrigen handle es sich um einen zufälligen Programmfehler, und nicht um einen dummen Scherz der Programmierer oder eine andere absichtliche Aktion.

