Alexa darf nicht mehr lachen

Lachen ist gesund - sagt zumindest ein Sprichwort. Manchmal kann es aber auch nerven. Vor allem, wenn es grundlos erfolgt. Amazon's Assistentin Alexa tut dies offenbar und nervt damit ihre Nutzer. Nun will der US-Konzern mit einem Programm-Update verhindern, dass seine Assistenz-Software Alexa Nutzer mit unerwartetem Lachen verstört. In den vergangenen Tagen häuften sich in den USA Beschwerden, dass die Assistentin in Amazons vernetzten Echo-Lautsprechern unkontrolliert in Lachen ausbreche.

Das Problem sei, dass die Software unter Umständen fälschlicherweise den Sprachbefehl "Alexa, laugh" ("Alexa, lache!") herausgehört habe, erklärte der Online-Händler dem Finanzdienst Bloomberg. Mit der Aktualisierung soll die Software nur noch auf die ausführlichere Frage "Alexa, kannst du lachen?" ("Alexa, can you laugh?") reagieren, hieß es. Außerdem solle sie nicht einfach loslachen, sondern erst sagen: "Natürlich kann ich lachen."

Immer mehr Amazon-Echo-Nutzer berichten derzeit davon, dass ihr intelligenter Sprachassistent plötzlich gruselige Geräusche von sich gibt. Diese kämen dem Lachen einer Hexe gleich, so die Berichte auf diversen Social-Media-Plattformen. „Ich lag in meinem Bett und war kurz vor dem Einschlafen, als mein Echo Dot ein sehr lautes und beängstigendes Lachen von sich gab“, schreibt ein Nutzer auf der Social-Media-Plattform Reddit. „Gut möglich, dass ich heute Nacht umgebracht werde“, so der User. Ein weiterer „Alexa“-Besitzer fragt auf Twitter, ob das Lachen auch anderen Nutzern aufgefallen sei. „Ich hatte gerade ein geschäftliches Gespräch, als Alexa plötzlich lachte“, so der User David Woodland. Es habe nicht geklingelt, wie es das Gerät normalerweise tut, wenn man es unabsichtlich aktiviert. „Sie lachte einfach. Es war sehr beängstigend.“

Amazon gilt als der Marktführer im Geschäft mit vernetzten Lautsprechern mit Sprachassistenten an Bord. Google und seit kurzem auch Apple versuchen, mit eigenen Lautsprechern und Konkurrenzsoftware aufzuholen. Bei früheren Problemen reagierten Alexa und der Google Assistant unter anderem auf Sprachbefehle aus dem Fernseher. Amazon-Gründer Jeff Bezos hat gerade in der Forbes-Reichenliste den langjährigen Spitzenreiter Bill Gates mit einem Vermögen von mehr als 100 Mrd. Dollar vom Thron gestoßen.