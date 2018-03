Tödliches Startup: Bitte warten, ihr Gehirn wird hochgeladen

Seit 1967 liegt der Psychologieprofessor James Bedford in einem Tiefkühlbehälter. Er war der erste Mensch, der sich kryonisieren ließ. Seitdem haben es ihm knapp 300 Menschen nachgetan. Um länger zu leben. Eine neue Art der Unsterblichkeit will nun ein US-Startup anbieten. Nectome will Gehirne in die Cloud bringen. Zum Zeitpunkt der Präservation muss man noch am Leben sein. Der Vorgang ist zudem tödlich.

Die Gehirne sollen im Lebendzustand für den Vorgang präserviert werden und dann über eine Schnittstelle sollen alle Erfahrungen, Erinnerungen in die Cloud hochgeladen werden. An der Schnittstelle wird noch gearbeitet. Die Idee ist, dass künftige Wissenschafter das digitalisierte Gehirn wieder zum Leben erwecken - irgendwo auf einem Server.

Aus rechtlichen Gründen hat sich Netcome auf Patienten mit tödlichen Krankheiten spezialisiert. In Kalifornien ist nämlich ärztlich unterstützter Suizid legal.

Vor wenigen Wochen wurde der erste Versuch am Menschen durchgeführt. Zuvor wurden Gehirnpräservationen an Tieren versucht. Derzeit könne man sich auf einer Warteliste registrieren.

Das Thema spaltet. Einige Wissenschafter finden es abstoßend. Michael Hendricks gegenüber "Technology Review": "Ich hoffe, dass künftige Menschen davon angewidert sind, dass die reichsten Menschen des 21. Jahrhunderts ihr Geld dafür aufwenden, für immer zu leben". Aber auch Innovations-Guru Elon Musk hat in ein Unternehmen, das an einem digitalen Ich arbeitet, investiert.

>>> MIT

(bagre)