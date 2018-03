Apple lädt zum Event am 27. März - am selben Tag wie Huawei

Der chinesische Hersteller Huawei hat dieses Jahr am Mobile World Congress in Barcelona kein neues Smartphone vorgestellt. Dafür wollte man einen eigenen Termin. Nicht mit der Konkurrenz um die Gunst der Messebesucher wettern. Für das P20 wählte man also den 27. März. In Paris soll die Präsentation über die Bühne gehen. Nun kündigt Apple für den selben Tag ein Event an.

Bei Apple und Huawei brodelt es. Unter der Oberfläche. Die Chinesen halten einen US-Mitbewerber für den Gegenwind aus den USA verantwortlich. CEO Ken Hu sagte dazu gegenüber Reuters im Zuge des Mobile World Congress: "Manche Menschen, einige unserer Konkurrenten, versuchen politische Kontakte zu nutzen, um uns aus dem US-Markt zu kicken."

Das geheimnisumwitterte #Apple-Event im März findet am 27.3. an einer High School in Chicago statt. pic.twitter.com/5e7BuEq5qx — Christoph Dernbach (@CDernbach) 16. März 2018

Was Apple präsentieren wird, ist unklar. Es soll auf jeden Fall einen Bildungsbezug haben. Das deutet die Zeichnung auf der Einladung an und auch die Tatsache, dass es in einer Schule in Chicago stattfinden soll.

Das letzte Event, das Bildung und Schule zum Thema hatte und neben Software speziell für Schulen und Universitäten brachte, gab es auch spezielle, günstigere iPad-Angebote. Das ist aber mehr als sechs Jahre her.

(bagre)