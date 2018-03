Huawei arbeitet angeblich an Blockchain-Smartphone

Der drittgrößte Smartphone-Hersteller wird am 27. März in Paris sein neuestes Topmodell vorstellen, das P20. In der Zwischenzeit ist Huawei schon viel weiter in der Planung, denn aktuellen Berichten zufolge arbeiten die Chinesen an einer Kooperation mit den Krypto-Experten von Sirin Labs zusammen. Wie diese Zusammenarbeit aussehen soll und ob sie überhaupt zustande kommt, wollten beide Unternehmen nicht kommentieren. Zwei Personen, die mit dem Projekt vertraut sind, sagten gegenüber Bloomberg, dass ein Blockchain-Smartphone geplant sei.

Huawei wäre der erste Smartphone-Hersteller, der einen Vorstoß bei Blockchain machen würde. Trotz der Einbrüche am Kryptowährungsmarkt konnte dieser um das 15-fache auf einen Wert von 350 Milliarden Dollar wachsen. Der Zugriff darauf für die breite Masse ist aber noch recht limitiert. Für viele wirkt der Einstieg zu kompliziert. Das Ziel laut eines internen Memos sei es, die "Blockchain-Technologie des Massen auf einem sicheren Weg näher zu bringen".

Huawei könnte mit der Blockchain all ihre aktiven Geräte registrieren, das würde jedem Nutzer einen nicht manipulierbaren Eigentumsnachweis bieten. Zudem ist angeblich geplant, dass das Huawei-Sirin-Smartphone auch über eine Cold-Wallet-App verfügt, in der Kryptowährung offline und vor allem sicher gespeichert werden kann.

Blockchain "Blockchain funktioniert wie ein digitales Grundbuch, das öffentlich alle getätigten Transaktionen festhält", sagt Jens-Thorsten Rauer, beim IT-Dienstleister DXC zuständig für das Geschäft mit der Finanzbranche. Die Software sammelt Daten von Transaktionen wie Überweisungen, fasst sie zu Blöcken zusammen und hängt sie aneinander. Diese Technologie wurde ursprünglich für die digitale Währung Bitcoin entwickelt. Sie kann aber auch für Warenbestellungen oder als digitaler Ausweis genutzt werden.

(bagre)