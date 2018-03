Siri plaudert verborgene Nachrichten aus

Bei Apples Betriebssystem wie auch bei Android lässt sich einstellen, dass der Inhalt von eingegangenen Mails und Nachrichten nicht direkt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Es könnte sich um durchaus sensible Inhalte handeln, bei denen man nicht möchte, dass jeder Zugriff darauf hat. Beim iPhone X ist das ebenfalls so. Nachrichten erscheinen erst, wenn man das Gerät via Face ID entsperrt. Bei MacMagazine aus Brasilien hat man jetzt einen neuen Bug entdeckt. Denn wer das Gerät nicht entsperren kann, aber die Nachrichten trotzdem sehen will, kann einfach Siri fragen.

Siri entpuppt sich als Plaudertasche. Die Assistentin ist aber loyal gegenüber dem hauseigenen Messengerdient iMessage, aber bei Drittanbietern muss man nicht oft nachfragen, um die Inhalte zu hören.

Es handelt sich bei diesem Bug nicht um eine große Privatsphäre-Schwachstelle, denn man muss schon direkten Zugang zum Gerät selbst haben. Der Fehler lässt sich aber direkt in den Einstellungen beheben, bevor Apple ein Update dafür liefert. Man kann nämlich Siri im gesperrten Bildschirm-Modus auch deaktivieren.

(bagre)