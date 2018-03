Dual-Kamera war gestern: Huawei drückt mit P20 aufs Gas

In Paris hat Huawei heute seine neue P20-Serie vorgestellt. In der Zwischenzeit findet auch ein Event in den USA statt, bei dem Apple ein neues iPad vorstellen wird. Zufall ist diese Terminkollision sicher nicht. Huawei hat in den vergangenen Wochen keine Gelegenheit vorbeiziehen lassen, um Apple für die Schwierigkeiten Huaweis direkt und indirekt verantwortlich zu machen.

Trotz aller Versuche Huaweis das P20 und P20 Pro unter Verschluss zu halten und vor Leaks zu schützen, sind viele Details schon vorab durchgesickert. Kaum ein Hersteller schafft es heutzutage diese Leaks zu verhindern, wobei anzunehmen ist, dass wie bei Apple auch, einiges vom Unternehmen selbst gestreut wird, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ein feiner, aber mittlerweile schon fast langweiliger Marketing-Kniff.

Das Huawei P20. – (c) Huawei

Aber auch daran merkt man, dass Huawei vom Auftragshersteller zum drittgrößten Smartphone-Hersteller avanciert ist. Gerüchte gibt es nur zu Geräten, die interessieren.

Beim P20 und P20 Pro liegt der Schwerpunkt - wie auch schon bei der Konkurrenz - auf Künstliche Intelligenz, Kamera und Formfaktor. Bei der Künstlichen Intelligenz setzt Huawei in seinem Achtkern-Prozessor auf eine Neural-Processing-Unit (NPU). Diese zusätzliche Recheneinheit soll dafür sorgen, dass die Kamera das Objekt erkennt und dementsprechend die optimale Einstellung wählt. "Die Huawei P20-Serie inspiriert und zündet eine Leidenschaft für Smartphone-Fotografie auf der ganzen Welt", ist sich Richard Yu, Huaweis Smartphone-Chef sicher. Ein 40-Megapixel RGB-Sensor, ein 20-Megapixel-Monochromsensor und ein 8-Megapixel-Sensor mit Teleobjektiv. Somit hat jede einzelne Kamera eine dezidierte Aufgabe. Daraus resultieren soll ohne weitere Einstellungen für den User das "perfekte Bild. Für das perfekte Selfie sollen ein 24-Megapixel-Sensor sowie ein KI-Verschönerungsmodus. Das 5,8 Zoll große P20 kommt für 649 Euro auf den Markt. Die Pro-Variante mit Triple-Kamera und einem 4000-mAh-Akku soll 850 Euro kosten.

Beim P20 hat Huawei bei der Kamera nachgebssert. Das eigentliche Kamera-Highlight ist das P20 Pro. Das Gerät verfügt über drei Kameras.

Der Kirin 970 Prozessor ist mit "der weltweit ersten mobilen AI-Computing-Plattform" ausgestattet und verfügt über eine spezielle NPU (Neural-Network Processing Unit) wodurch möglich ist, dass die Szenen- und Objekterkennung in der Kamera 19 verschiedene Szenarien und Objekte identifiziert und passende Modi automatisch vorschlägt.

Neu ist zudem der 4D-Vorhersagefokus: Die Leica Triple-Kamera prognostiziert bewegte Objekte und fokussiert diese extrem effizient, um kleinste Details zu erfassen. Weiters gibt es die „AI-Assisted Composition“, die intelligente Vorschläge für Gruppenaufnahmen und Landschaften liefert.

Die Smartphones der Huawei P20-Serie unterstützen zudem eine Sechs-Achsen-Stabilisierung und 960 fps Zeitlupe unterstützen.

Das P20 hat einen Preispunkt von 649 Euro. Das Pro wird für 849 Euro auf den Markt kommen. Verzichten muss man bei beiden Geräten auf einen microSD-Slot. Das bedeutet, man muss mit den 128 Gigabyte ein Auslangen finden oder auf Cloud-Anbieter ausweichen. Ebenfalls weg ist der Klinkenstecker.