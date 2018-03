Apple will mit neuem iPad bei Schülern punkten

Apple will mit einem vergleichsweise günstigen Tablet bei US-Schülern Marktanteile zurückerobern. Der kalifornische Konzern stellte am Dienstag in einer High School in Chicago ein iPad-Modell vor, das Schüler 299 Dollar und für andere Verbraucher ab 329 Dollar kostet. Es ist mit dem elektronischen Stift Apple Pencil kompatibel, mit dem handgeschriebene Notizen einfacher eingegeben werden können.

"Mit dem großen 9,7 Zoll großen Retina-Display, dem A10 Fusion-Chip und fortschrittlichen Sensoren für eine immersive Augmented Reality ist das neue iPad vielseitiger und leistungsfähiger denn je und bietet unübertroffene Mobilität, Benutzerfreundlichkeit und eine ganztägige Akkulaufzeit", verspricht Apple während der Vorstellung.

Im Bildungsbereich hinkt Apple hinter den Rivalen her. Der Beratungsfirma Futuresource Consulting zufolge kommt das Unternehmen auf einen Marktanteil von 17 Prozent. Das Google-Betriebssystem Android läuft dagegen auf 60 Prozent der mobilen Geräte. 22 Prozent haben Microsoft Windows aufgespielt.

Die Zukunft des Computers

"Das iPad ist unsere Vision für die Zukunft des Computers", sagte Tim Cook während der Präsentation. Dennoch hinkt Apple bei den Nutzerzahlen hinter Android-Tablets hinterher. Dabei spielt nach Einschätzung von Fachleuten eine Rolle, dass die Apple-Geräte deutlich teurer als Tablets der Konkurrenz sind. Zudem sind viele Lehrer an Google-Software gewöhnt.

Aber nicht nur Apple hadert. Kaum ein Hersteller bringt noch regelmäßig neue Tablets auf den Markt. Und wenn es dann doch so weit ist, ist die Überraschung groß. Im Gegensatz zu Smartphones werden Tablets nicht jedes Jahr ausgetauscht. Außerdem werden immer mehr Hybriden im PC-Markt erstanden, wie das Surface von Microsoft. Geräte, die sich mit andockbarer Tastatur als Tablet sowie auch als vollwertiger PC nutzen lassen, sind auf dem Vormarsch. Im dritten Quartal legte der Absatz von iPads für Schüler und Lehrer um ein Drittel auf eine Million zu. Insgesamt steuern die Tablets 8,3 Prozent zum Umsatz bei - verglichen mit fast 62 Prozent, die iPhones einbringen.

(Red./Reuters)