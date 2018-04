Wenn der Kellner zur Katze wird

Seit zwei Jahren arbeitet Huawei für seine Kameras mit Leica zusammen. Das erste Ergebnis der Kooperation war das P9 mit Dual-Kamera, wobei die zweite Hauptkamera ausschließlich für Schwarz-Weiß-Aufnahmen zuständig ist. Mittlerweile setzen auch Samsung, LG und HTC auf Dual-Kameras, wobei die Technologie immer eine andere ist.

Mit dem P20 hat Huawei die Vorgängermodelle komplett auf links gedreht. Rausgekommen ist dabei ein schlankes, ansehnliches, „superschnelles“ Handy, das jetzt sogar drei Kameras verbaut hat. Die Triple-Kamera. Diese besteht aus einem 40-Megapixel-Farbsensor, einem 20-Megapixel-Monochrom-Sensor und einer 8-Megapixel-Telelinse. Ein Kamerasensor mit 40 Megapixeln in einem Smartphone? Das lässt Erinnerungen an das Nokia 808 PureView und Lumia 1020 wach werden. Diese boten ebenfalls eine 40-Megapixel-Kamera, die 8-Megapixel-Bilder generierte, in die bis zu dreimal verlustfrei hineingezoomt werden konnte. Das ist auch beim Huawei P20 Pro möglich.



Der große Bruder im Rampenlicht. Vergangenen Dienstag präsentierte der chinesische Hersteller in Paris sein neuestes Topmodell, das P20 Pro. Ebenfalls vorgestellt wurden das P20 sowie ein neues Porsche-Handy. Das Mate RSkostet knackige 2000 Euro. Ob dieses Liebhaber-Gerät in Österreich auf den Markt kommen wird, ist noch unklar. Dafür kommt aber die P-Serie. Während das P20 bereits für 650 Euro erhältlich ist, wird Mitte April der größere Bruder, das P20 Pro, für 850 Euro in den Verkaufsregalen landen.

200 Euro Unterschied liegen in den beiden Geräten. Eine Preisdifferenz, die sich auch in der technischen Ausstattung bemerkbar macht. Das P20 hat eine Displaydiagonale von 5,8 Zoll, während das P20 Pro noch um 0,3 Zoll größer ist. Die Display-Auflösung ist bei beiden Geräten gleich, wobei das beim P20 durch das kleinere Display zur Folge hat, dass sich mehr Pixel auf nur einem Zoll drängen. Zum Vergleich: Das P20 Pro hat 408 Pixel pro Zoll, das P20 428. Der interne Speicher von 128 Gigabyte ist gleich. Aufgrund von Betriebssystem, Huaweis Nutzeroberfläche Emui und den vorinstallierten Apps − die sich alle löschen und nicht nur deaktivieren lassen − bleiben dem Nutzer reell davon 115 Gigabyte. MicroSD–Slot sucht man vergeblich, ebenso einen Klinkenstecker. Kopfhörer können über USB-Typ-C angesteckt werden, ein passender Adapter ist im Lieferumfang dabei. Ansonsten kann man auch auf kabellose Alternativen umsteigen.



Huawei schafft den Hattrick. Entscheidend für die Differenzierung sind nicht die sechs Gigabyte RAM oder dass das P20 Pro im Gegensatz zum P20 wasserdicht ist, sondern die Kamera. Der chinesische Hersteller verspricht eine fünffache Vergrößerung ohne nennenswerte Qualitätsverluste. Clevere Algorithmen sollen dies möglich machen. Huawei nennt die Funktion „Hybridzoom“.

Und die ersten Bilder sind mehr als überzeugend. Amateur-Fotografen mit Profi-Ambitionen können ohne großes Kamera-Wissen glänzen. Die Kamera weiß, was sie macht. Die Künstliche Intelligenz greift mit der Motiverkennung dem Nutzer unter die Arme. Sie soll anhand des Motivs die richtigen Einstellungen für Blende und Co. finden, wobei die Motiverkennung noch in den Anfangsschuhen steckt. Im ersten Test wurde aus einem Kellner eine Katze. Aber zum Glück sucht man sich das Motiv ja noch immer selbst aus und weiß meist, was man fotografiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)