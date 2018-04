HTC muss Spot mit Wassersprung-Star Daley entfernen

"Don't try this stunt, Tom's a professional." Dass man mit dem Handy in der Hand nicht unbedingt vom Zehn-Meter-Turm springen sollte, stand im kleingedruckten Warnhinweis des Werbespots des taiwanesischen Handyherstellers HTC. Die Werbung zeigt den britischen Olympiamedaillen-Gewinner Tom Daley mit dem Modell HTC U11 beim Sprung und im Wasser. Das geht den britischen Werbewächtern nicht weit genug. Sie verbannen den Spot, der seit Juni 2017 zirkuliert, nun gänzlich, berichtet die BBC.

Der Grund für das Verbot: Nutzer würden ihr Smartphone bei ähnlichem Verhalten Schaden zufügen. Die Werbung sollte vor allem die Selfie-Funktion des Smartphones unterstreichen, die durch Drücken der Seiten des Handys ausglöst wird - wie Daley es vom Zehn-Meter-Turm im Spot demonstriert. Außerdem benutzt er das Telefon, während er aus dem Wasser steigt. HTC verteidigte die Kampagne mit dem Argument, dass das Modell wasserfest sei - sofern es nur kurz in eine maximale Tiefe von einem Meter getaucht werde. Testimonial Daley sei mit den Füßen zuerst ins Wasser eingetaucht, die Hände samt Handy in die Höhe gestreckt, womit das Gerät keiner gefährdenden Tiefe ausgesetzt gewesen sei. Außerdem habe es ja den Warnhinweis am Ende des Spots gegeben.

Die Argumente gehen der britischen Werbeaufsichtsbehörde (Advertising Standards Authority) nicht weit genug. Würde ein Nicht-Profi den Sprung ins Wasser samt Smartphone wagen, könne er/sie es kaum vermeiden, das Handy tiefer als einen Meter unter Wasser zu bringen. Und vor allem: Selbst in der Betriebsanleitung des U11 steht, man solle das Gerät nicht absichtlich unter Wasser tauchen. Sollte es doch passieren, dürfe man nicht unmittelbar danach die Knöpfe bedienen.

Von HTC gibt es noch keine offizielle Stellungnahme. "Wir erwarten von HTC dafür zu sorgen, dass die Werbung von allen Medien entfernt wird und wir werden das Unternehmen kontaktieren und es daran erinnern", sagte eine Behörden-Sprecher der britischen BBC.

>> Zum BBC-Artikel

(Red.)