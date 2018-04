Apple stellt iPhone 8 und iPhone 8 Plus "RED Special Edition" vor

Apple kündigt iPhone 8 und iPhone 8 Plus RED Special Edition an. Beide Geräte haben wie auch die Originale ein Gehäuse aus Glas. Nur eben jetzt in Rot und mit schwarzer Front. Die "RED iPhone Special Edition" wird ab morgen zur Onlinebestellung und ab Freitag, den 13. April, in Stores in ausgewählten Ländern und Regionen verfügbar sein.

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt Apple das Projekt RED, das sich dem Kampf gegen Aids verschrieben hat. Bei Apple gibt es regelmäßig Geräte in dem knalligen Rot. Die Einnahmen aus diesen Produkten gehen zu einem großen Teil an den Global Fund, die sich um Beratung, Tests und Prävention sowie Medikation kümmert. Seit der Partnerschaft mit (RED) im Jahr 2006 "hat Apple mehr als 160 Millionen Dollar an den Global Fund gespendet und ist damit der grösste Spender".

Apple hat auch ein neues "RED iPhone X Leder Folio" vorgestellt, welches ab dem 10. April erhältlich sein wird.

Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus wird mit 64 GB und 256 GB angeboten und ab 799 Euro erhältlich sein. Der Verkauf über die Webseite beginnt am 10. April um 14:30 Uhr. In Österreich werden die Sondereditionen vorerst nicht über den Store in der Kärntner Straße, Wien, vertrieben.

(Red.)