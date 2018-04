Perth: Gehackte Infodisplays zeigten Pornos

Im australischen Perth eröffnete vor einigen Wochen der neue Yagan Square. Modern, aufgeräumt und mit zwei digitalen Infotafeln, die Bewohnern und Touristen als Wegweiser dienen soll. Die Erneuerung des Platzes kostete der Stadt 46 Millionen Euro. Doch das ist nicht der Grund, warum die Stadt es in die Schlagzeilen schaffte. Hacker verschafften sich Zugang zu den Infotafeln und tauschten die eigentlichen Informationen gegen Pornos aus.

Laut Cnet wurden die Infotafeln in der Nacht auf Freitag gekapert. Als neue Startseite wurde Pornhub ausgewählt. Die Verantwortlichen bemerkten die neue Darstellung und drehten den Tafeln den Strom ab.

Somehow, someone has hacked the public electronic billboards at Perth's Yagan Square to display Pornhub (one of Australia's most popular websites!) @VitalPerth?? @abcperth pic.twitter.com/K9ZDSZKgLb