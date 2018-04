Schüler lernen besser mit Büchern als mit dem Tablet

Die heutige Jugend wird als "Digital Native" bezeichnet. Die Kinder sind von Klein auf mit Technik konfrontiert. Egal ob Smartphone, Tablet, E-Reader oder Smart-TV. Das Wischen und Tippen ist für sie selbstverständlich. Eine Studie zeigt jetzt aber, dass das Lesen und Lernen aus Büchern aber deutlich besser für Schüler ist.

Unter dem Schlagwort "Digitalisierung" heißt es, dass wir unsere Schulen umrüsten müssen und die Kinder auf die digitale Zukunft vorbereiten müssen. In 2009 wurde ein Gesetz verabschiedet, dass vorsieht, dass alle College-Bücher auch in digitaler Form erhältlich sind. In 2011 ging Florida noch einen Schritt weiter. Öffentliche Schulen müssen ihre herkömmlichen Bücher durch digitale Versionen ersetzen - inklusive Geräten.

Apple und Microsoft bieten zum Beispiel unter anderem in den USA vergünstigte Angebote für Schulen an, um Klassen mit Geräten auszustatten. Den Unternehmen geht es hierbei wohl eher darum, die nächste Generation auf ihre Geräte zu trimmen, als sie auf ihre Berufe vorzubereiten.

Digitalisierung nicht um jeden Preis

Dass nur mehr wenig Arbeit analog stattfindet, ist unbestritten. Dass aber der Einsatz digitaler Medien und Lernunterlagen auch einen positiven Einfluss auf Schüler hat, ist nicht zwangsweise gegeben. Das hat das World Economic Forum (WEF) nun in einer Studie herausgefunden.

Zwar geben die Schüler selbst an, dass sie leichter lernen, wenn sie Inhalte auf einem Bildschirm lesen, aber die tatsächlichen Leistungen zeichnen laut WEF ein anderes Bild. Den Schülern wurden verschiedene Aufgaben gestellt. So mussten sie Texte in verschiedenen Längen auf Papier und Bildschirm lesen und dazu mehrere Fragen beantworten. Dabei hat sich herausgestellt, dass Schüler das Online-Lesen mehrheitlich bevorzugen. Sie lesen auch schneller, wenn es nicht auf Papier geschrieben ist.

Zwar schätzen Schüler ihre Leistungen grundsätzlich besser ein, wenn sie etwas online gelesen haben, aber tatsächlich zeigen die Resultate, dass sie besser abschnitten, wenn sie die Texte in Papierform vorgelegt bekamen.

Die WEF betont, dass diese Studie nicht bedeute, sich für eine Form entscheiden zu müssen, sondern die Art der Lernmaterialen vom Inhalt abhängig zu machen. Sobald es um tiefergehende Recherche und komplexere Themen geht, sollte man Print-Materialien im Unterricht einsetzen. Für schnelle, kurze Aufgaben eignen sich laut WEF digitale Hilfsmittel.

