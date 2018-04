Apple soll Patenttroll 502 Millionen Dollar zahlen

Patente sind ein lukratives Geschäft. Vor allem, wenn man damit gegen Apple vor Gericht zieht. 502,6 Millionen Dollar hat VirnetX wegen Patentrechtsverletzungen in iMessage zugesprochen bekommen. Damit kommt Apple aber günstiger davon als im letzten Verfahren. Hier wurden VirnetX 625,6 Millionen Dollar zugesprochen. Im ursprünglichen Verfahren war es sogar mehr als eine Milliarde Dollar. Apple will aber nochmals gegen das Urteil berufen. Insgesamt dauert der Streit seit knapp acht Jahren an.

Und um die Frage ob die Technologie zur sicheren Kommunikation in Diensten wie dem SMS-Ersatz iMessage und der Telefonie-App FaceTime widerrechtlich verwendet wird.

VirnetX ist darauf spezialisiert, Lizenzen auf Patente zu verkaufen. Im Dezember 2017 sagte Microsoft der Firma eine Zahlung von 23 Millionen Dollar zu, um einen Patentstreit zu beenden. Bereits im Jahr 2010 hatte VirnetX 200 Millionen Dollar von dem Windows-Konzern bekommen.

Gegen die vorinstanzlichen Entscheidungen konnte Apple vor Gericht reüssieren. Auch gegen dieses Urteil will Apple Berufung einlegen.

