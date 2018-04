Privatsphäre geht nur gemeinsam

Facebooks Zukunft steht nicht auf wackeligen Beinen. Es wird auch keine werbefreie Bezahlversion kommen. Es wird sich aber etwas ändern müssen. Dabei liegt die Verantwortung nicht nur bei Facebook, sondern auch bei den Nutzern.

Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Zugang zu Daten und Profilinformationen zu beschränken. In erster Linie sollte man sich überlegen, welche Details man öffentlich für Fremde zugänglich machen will. Außerdem kann man Gruppen erstellen, sodass nicht jeder Beitrag auch jedem angezeigt wird.

Auch daran, welche Werbungen man angezeigt bekommt und ob diese anhand der „Gefällt mir“-Angaben erstellt werden, kann geschraubt werden. Dazu geht man in die Einstellungen und wählt im linken Block „Werbeanzeigen“. Außerdem wird einem dort angezeigt, welche Interessen Facebook glaubt, dass man hat. Wer Online-Dienste nutzt, hat auch die Verpflichtung sich damit zu beschäftigen.



Aber... In erster Linie ist Facebook rund um Mark Zuckerberg gefordert, die Daten seiner Nutzer nicht weiterzugeben. Außerdem soll Facebook nun endlich die Finger von jenen Menschen lassen, die überhaupt nicht auf Facebook sind. Mit dem Schutz der Privatsphäre der eigenen Nutzer hat das Unternehmen sowieso genug zu tun. Außerdem könnte Zuckerberg sich ein Beispiel an Apple nehmen. Der iPhone-Hersteller hat angekündigt die strenge EU–Datenschutzgrundverordnung weltweit umzusetzen.

Wenn Facebook tatsächlich daran interessiert ist, das Vertrauen seiner Nutzer zurückzugewinnen, dann wäre das ein erster guter Schritt. Außerdem muss die Informationspolitik sich ändern. Die Tatsache, dass Facebook von dem Datenmissbrauch durch Cambridge Analytica bereits seit 2015 wusste und dies nicht öffentlich machte, darf dem Unternehmen nicht schnell verziehen werden. Und die öffentliche Rechtfertigung, das Unternehmen aufgefordert zu haben, die Daten zu löschen und sich darauf verlassen zu haben, dass das geschehen seit, ist nicht naiv, sondern einfach unglaubwürdig.



Strengere Regeln. Die Politik darf sich in dieser digitalen „Ménage à trois“ nicht entziehen. Die EU-Kommission will Zuckerberg persönlich in Brüssel sehen. Er soll sich ebenfalls vor europäischen Abgeordneten rechtfertigen. EU-Justizkommissarin Vera Jourova telefonierte am Donnerstagabend mit Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg zu dem Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica.

Sie teilte danach mit, sie habe sich dafür ausgesprochen, dass Zuckerberg ins Europaparlament komme. Sanders habe in dem Telefonat bestätigt, dass eventuell noch mehr Apps persönliche Daten von Facebook-Nutzern und ihren Freunden gesammelt haben könnten, sagte Jourova. Vor der Anhörung sollten sich die zuständigen EU-Kommissare vorbereiten. Etwas, das bei den Abgeordneten des US-Kongress offensichtlich nicht stattgefunden hat.

Mit Ruhm bekleckert hat sich der US-Kongress nicht. Vielmehr hat sich offenbart, dass die Damen und Herren nicht wissen, was Facebook ist. Der Republikaner Orrin Hatch wollte wissen, wie sich Facebook finanziere.

Facebook muss unter Beobachtung und damit das möglich ist, müssen die Regulatoren den Dienst verstehen. Eine kompetente Befragung könnte Informationen zu Tage fördern, die dazu beitragen, dass Facebook Regeln vorgelegt bekommt, die den Dienst sicherer und vor allem kontrollierbarer für jeden Einzelnen macht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)