Apple lässt Mitarbeiter verhaften

Seit Jahren versucht Apple den Gerüchten über neue Geräte Einhalt zu gebieten. In einem Schlachtplan gegen Leaks (der dann ebenfalls seinen Weg an die Öffentlichkeit fand) drohte das Unternehmen mit harten Strafen. Einem Bericht zufolge, der Bloomberg zugespielt wurde, soll Apple seine Drohungen wahrgemacht haben und 29 Mitarbeiter entlassen haben; 12 davon wurden verhaftet.

"Leaker verlieren nicht nur ihre Jobs bei Apple", schreibt der Konzern. "In einigen Fällen müssen sie sich auf Gefängnis einstellen sowie massive Strafzahlungen für den Einbruch in Netzwerke und den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen, was beides Verbrechen im Sinne der US-Bundesgesetze sind."

Apple warnt vor solchen Taten und den daraus folgenden Konsequenzen: "Das wird Teil ihrer persönlichen und beruflichen Identität", schreibt das Unternehmen weiter. Und weist dabei auf den Mitarbeiter hin, der iOS 11 vor der Vorstellung des iPhone X durchsickern ließ. "Der dachte auch, er würde nicht gefasst werden." Doch das Gegenteil war der Fall, mit Hilfe der Sicherheitsfirma "Global Security" wurde ein System entwickelt, das es ermöglichte den Verantwortlichen innerhalb weniger Tage zu identifizieren.

"Wir wollen die Chance haben, den Kunden zu erzählen, warum das Produkt toll ist – und nicht, dass das jemand anderes we", wird Produkt-Marketing-Manager Greg Joswiak in dem Memo zitiert.

(bagre)