Amazon will den Einkauf aus Übersee erleichtern - inklusive Zoll

Amazon ist ein riesiger Konzern, der auf der ganzen Welt agiert. Und während man sich nach wie vor mit kleinen Tricks - wie etwa dem Speditionsunternehmen Logoix - behelfen muss, um Pakete nach Österreich zu bekommen. Das Angebot der amerikanischen Seite amazon.com blieb den Kunden zum größten Teil bislang verwehrt. Hier will Amazon jetzt das grenzübergreifende Einkaufen erleichtern.

Ab sofort sollen Amazon-Kunden, die nicht aus den USA kommen, ein um 45 Millionen Artikel erweitertes Sortiment zur Auswahl haben. Zum Teil war es jetzt schon möglich, sich Waren von amazon.com liefern zu lassen, aber die Lieferkosten und die möglichen Zollgebühren waren nicht inkludiert. Laut Amazon sollen vor allem Kunden in Brasilien, China, Deutschland und spanische Märkte davon profitieren. In einem Statement an Reuters schreibt das Unternehmen, dass die neue Funktion in fünf Sprachen verfügbar sein wird. Die Bezahlung ist in 25 verschiedenen Währungen möglich. Noch hat das Unternehmen nicht angekündigt, wann das neue Service verfügbar sein wird.

Die neue Funktion ist eine Antwort auf den international größer werdenden chinesischen Online-Riesen Alibaba. Zwar geht nach wie vor jeder zweite Online-Euro an den Konzern von Jeff Bezos, aber eine rechtzeitige Absicherung kann nicht schaden.

>>> Reuters

(Red.)