Hommage an Bud Spencer und Terence Hill: "Slaps and Beans" ist fertig

Das aus Filmen wie "Vier Fäuste für ein Halleluja" bekannte Schauspieler-Duo aus dem verstorbenen Bud Spencer und dem 77-jährigen Terence Hill wird in einem Computerspiel wieder aufleben. Nachdem im November über Kickstarter erfolgreich die benötigte Summe eingesammelt wurde, ist das Spiel "Slap and Beans" jetzt fertig.

Für Fans der Bud Spencer und Terence Hill Filme ist es eine unterhaltsame 2D-Hommage an das schlagkräftige Duo. „Bud Spencer and Terence Hill: Slaps and Beans“ gibt es für PC, Mac und Linux.

Die im November 2016 angekündigte Xbox One und PS4 Version wird noch auf sich warten lassen.

(bagre)