Was der neue Datenschutz dem Bürger bringt

Allein schon das sperrige Wort Datenschutz-Grundverordnung lässt die Komplexität des neuen Regelwerks erahnen, das am 25. Mai in Kraft treten wird. Laut erklingt das Klagelied der Firmen, die sich vor Strafen und noch mehr Bürokratie fürchten. Zu kurz kommt dabei bisher der eigentliche Sinn der Übung: Was können sich die Bürger vom neuen Datenschutz erwarten? Immerhin wurde in Brüssel vier Jahre lang darum gerungen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)