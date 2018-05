Fortnite schreibt 100 Millionen Dollar E-Sport-Game-Preisegelder aus

Die Macher von "Fortnite Battle Royale" haben ein Preisgeld von 100 Millionen Dollar ausgeschrieben. Teilnehmer können bis 2019 alleine oder in Teams online gegeneinander antreten. Wie das Geld aufgeteilt wird und welche Modalitäten vorgesehen sind, will Epic-Games in den kommenden Tagen veröffentlichen. Bei mehr als 45 Millionen geschätzten Spielern könnte es durchaus zu einem großen Kampf um das Preisgeld kommen. Und das, obwohl vor einem Jahr alles nach einem Riesenflop aussah.

Das Gratis-Spiel, das es mittlerweile auch als Mobile-Game für iOS gibt (Android soll im Sommer folgen), war kurz nach der Veröffentlichung dem Konkurrenten "Playerunknown's Battlegrounds" (PUBG) in Spielerzahlen stark überlegen. Epic Games entschließt sich damals zu einer kompletten Überarbeitung des Spielprinzips. Statt sich in selbstgebauten Festungen zu verschanzen und ohne gröbere Blessuren die Zombie-Apokalypse zu überstehen, holt man sich von PUBG Inspiration und integriert große Kampfszenen auf dem Feld, in denen man Zombies niedermetztelt. Bis zu 100 Spieler können alleine oder in Gruppen mit bis zu vier Spielern antreten. Es gewinnt, wer als Letzter noch am Spielfeld steht.

Die Überarbeitung tauft Epic Games "Fortnite Battle Royale". Vom Megaflop avanciert das Spiel zum Megahit. Mit den Preisgeldern von insgesamt 100 Millionen Dollar könnte die E-Sport-Game-Branche einen mächtigen Aufschwung bekommen. Man darf gespannt sein, welche "Fortnite-Turniere" rund um die Preisgelder in der kommenden Saison ausgetragen werden.

(bagre)