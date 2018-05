Playstation 5 kommt frühestens 2021

Vor fünf Jahren brachte Sony die Playstation 4 auf den Markt. Eine neue Version ist zwar in Arbeit, aber es werden wohl noch ein paar Jahre ins Land ziehen, bis die neue Generation erhältlich sein wird.

Lange hielt sich Sony bei Fragen rund um eine neue Playstation zurück. Nach vielen vagen Aussagen erklärte John Kodera gegenüber dem Wall Street Journal, dasss man die nächsten drei Jahre für den nächsten Schritt nutzen werde. Damit ist klar, dass auf der E3, der Gaming-Messe in Los Angeles Sony keine neue Hardware vorstellen wird.

Stattdessen ist mit neuen Titeln zu rechnen. Aktuellen Informationen zufolge soll es sich dabei um "The Last of US 2", "Spider Man", "Death Stranding" und "Ghost of Tsushima" handeln.

Die E3 findet von 12. bis 15. Juni statt.

(bagre)