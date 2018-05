Buslenker streamt Todesfahrt live auf Facebook

60 Kilometer entfernt von Budapest kam es zu einem Unfall bei dem neun Menschen ums Leben kamen. Der Lenker eines Kleinbusses stieß frontal mit einem LKW zusammen. Die rumänische Botschaft nimmt an, dass der Unfalllenker durch die Aufnahme eines Facebook-Live-Videos abgelenkt wurde. Das 37-sekündige Video, das abwechselnd ihn und dann wieder die Straße zeigt, kostete sieben Männern und zwei Frauen das Leben.

Der Busfahrer war in Richtung rumänische Grenzen unterwegs, weswegen auch die rumänische Botschaft ermittelt. Demzufolge war der Lenker auch mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die rumänische Polizei hat eine Petition mit dem Titel "Stoppt Live-Facebook-Übertragungen während der Fahrt". „Je mehr Menschen so ein Video melden, desto größer die Chancen, dass dieses tödliche Phänomen wieder endet”, heißt es in der Mitteilung.

(bagre)