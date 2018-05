"Fortnite": Waffen im Kinderzimmer

Was machte er da? Einen seltsamen Tanz führte Fußballspieler Antoine Griezmann vor Kurzem auf dem Spielfeld auf, nachdem er ein Tor geschossen hatte. Er legte die Finger zu einem L für Loser (Verlierer) auf die Stirn, während er mit den Füßen wie ein wild gewordener Hampelmann tanzte. Bei Kennern (vorwiegend Buben und jungen Männern) sorgte das Gehopse für Entzücken. Es war eine Hommage an das Spiel „Fortnite“, das derzeit wie ein Virus durch Kinderzimmer und Wohnzimmer weltweit geistert. Eines, das die Chance hat, Pop zu werden – und das Eltern und so manchen Psychologen massiv beunruhigt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)