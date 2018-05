Chinesische Schule setzt auf Gesichtserkennungssoftware

Erst erzürnte Amazons verkaufte Gesichtserkennungssoftware an staatliche Einrichtungen die Gemüter, kommt China und setzt eins obendrauf. In Fernost wird jetzt nämlich in der Schule Gesichtserkennung eingesetzt. Damit soll sichergestellt werden, dass Kinder auch aufmerksam den Unterricht verfolgen.

In Hangzhou, in der chinesischen Provinz Zhejiang, analysieren drei direkt auf die Klasse gerichtete Kameras die Gesichtszüge der Kinder. Alle 30 Sekunden werden die Gesichter gescannt. Bei der Analyse wird darauf geachtet, ob die Kinder amüsiert, überrascht, gelangweilt, wütend oder traurig aussehen. Nicht, um auf die Gefühlswelt der Kinder einzugehen, sondern um den Klassendurchschnitt auszuwerten. Sollte ein Schüler unaufmerksam sein, bekommt das der Lehrer auf einem weiteren Bildschirm direkt angezeigt.

Der digitale Pranger

Auf dem Bildschirm, den nur der Lehrer zu sehen bekommt, werden auch die Namen der Kinder angezeigt, die nicht zuhören, oder sich sonstwie negativ verhalten.

Außerdem können Bücher nur mit der Gesichtserkennung ausgeliehen werden.

In China nimmt Gesichtserkennung einen immer größeren Stellenwert ein. Aktuell sind 176 Millionen Überwachungskameras im Einsatz. Bis 2020 will man 626 Millionen Kameras zur ständigen Analyse haben. Polizisten tragen bereits Brillen, die mit einem Computer verbunden sind, die Gesichter von Passanten innerhalb von 100 Millisekunden identifizieren können.

>>>> Epoch Times

(bagre)