"Hack" ist die unbeliebteste Sprache unter Entwicklern

Eine Studie von Stack Overflow, an der im Jänner weltweit 101.592 Entwickler aus 184 Ländern teilgenommen haben, bestätigt Klischees und zeigt, mit welcher Programmiersprache sich Entwickler gar nicht anfreunden können.

Beispiel Deutschland: Mehr als 6459 Entwickler haben an der Umfrage in Deutschland teilgenommen. Die Hälfte der Teilnehmer arbeitet als Backend-Entwickler. Knapp 20 Prozent sind auf Unternehmenssoftware spezialisiert. In Deutschland gibt es proportional weniger Entwickler, die an mobilen Anwendungen arbeiten, und proportional mehr, die mit Embedded-Systemen arbeiten. Die meisten Entwickler sind in Bayern beheimatet, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Berlin schafft es nur auf den vierten Platz. 47,6 Prozent der Entwickler sind zwischen 25 und 34 Jahre alt. Nur 1,4 Prozent sind zwischen 55 und 64.

Die Entwickler sind zu 94,8 Prozent männlich, sind jung und meist in Bayern beschäftigt. Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder Software-Engineering. Hier geben 27 Prozent der 6459 Entwickler an, dass sie einen Bachelor-Abschluss haben. 31 Prozent haben sogar einen Master-Abschluss. Nur 3,9 Prozent hingegegen sind promoviert. Das durchschnittliche Gehalt bei Entwicklern liegt bei 73.000 bis 80.000 Euro im Jahr. Am wenigsten verdienen Grafiker und Spiele-Designer. Hier liegt das durchschnittliche Gehalt bei 44.000 Euro im Jahr.

Beliebteste Sprache "Rust"

In Bezug auf Programmiersprachen zeigt sich aber auch, dass mehr als 93 Prozent sich Sprachen, ein Framework oder ein Tool selbst beigebracht haben. Dies sei laut Mehrheit der Antworten (87,7 Prozent), aus einer guten Dokumentation möglich, aber auch durch das Q&A auf der Stack-Overflow-Seite.

Auf die Frage, welche Programmiersprache am beliebtesten sei, gaben 82,3 Prozent "Rust" an, 77,9 Prozent Kotlin und 69,3 Prozent Swift. Einstimmig zur unbeliebtesten Sprache wurde "Hack" gewählt, gefolgt von Visual Basic 6 und Coffee Script.

Gearbeitet wird unter Entwicklern am liebsten auf Linux (56,8 Prozent) und auf Windows (41,7 Prozent). Gefolgt von Android mit 27,8 Prozent.

