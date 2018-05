DSGVO: ICANN will "Who Is"-Abfrage gerichtlich klären

"Who is" ist eine beliebte Anlaufstelle, um heruauszufinden, wer hinter einer Webseite steckt. Doch mit der Datenschutzgrundverordnung hat der deutsche Registrar EPAG den Dienst eingestellt. Die internationale Internetverwaltung ICANN will jetzt von einem deutschen Gericht klären lassen, inwiefern die Erhebung der Daten im Zusammenhang mit dem Erstellen einer Webseite und deren Veröffentlichung weiterhin möglich ist.

"Wir haben die Rechtsmittel in Deutschland beantragt, um die Sammlung der Whois-Informationen zu schützen und um zu klären, inwiefern Icann Unternehmen zur Erhebung der Informationen verpflichten kann", schreibt dazu ICANN.

(bagre)