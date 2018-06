Wie Facebooks Daten-Striptease Huawei trifft

Facebook ist in Erklärungsnot. Schon wieder. Nur zwei Monate nach dem Bekanntwerden des Datenmissbrauchs von Cambridge Analytica und der Schlüsselrolle des Zuckerberg-Imperiums, sieht sich Facebook wieder mit Fehlern aus der Vergangenheit konfrontiert. Nur dieses Mal spielen auch chinesische Hersteller eine Rolle. Und besonders die sind der aktuellen US-Regierung ein Dorn im Auge.

Rückblick: 2007. Facebook ist junge drei Jahre alt und zählt erst 24 Millionen Nutzer weltweit. Zwar sind Apps und App Stores noch Zukunftsmusik, aber die Nutzung wird zunehmend mobiler. Von der Milliarden-Marke noch weit entfernt, beschließt Facebook mit Geräte-Herstellern zusammenzuarbeiten, um die Nutzerzahlen zu erweitern. Und in weiterer Folge die Werbeeinnahmen zu steigern.

Facebook kann mit 60 Smartphone-Herstellern Deals abschließen. Damit Facebook auch mobil genutzt werden kann. Die Hersteller bekommen eine Programmierschnittstelle, eine sogenannte API, um diese in ihrer Software einzubinden. Partner sind und waren Hersteller wie Apple, Samsung, Amazon, BlackBerry und auch Microsoft. Aber auch Huawei und Lenovo. Ähnlich wie die vorinstallierten E-Mail-Apps integrieren Hersteller eine sogenannte Hub-App. Eine Sammelstelle für alle Netzwerke. Konto-Daten eingeben und schon sind alle Daten an einem Ort gebündelt. Praktisch. Nicht nur für den Nutzer.

Eine Win-Win-Situation

Die Partnerschaft zahlt sich aus. Facebook wächst und beginnt auch mobil gewinnbringend zu wirtschaften. Auch die Geräte-Hersteller profitieren. Über die API haben auch sie Zugang zu den Nutzerdaten, den Facebook-Freunden und den Freundes-Freunden.

In einem Selbsttest verbindet sich ein New-York-Times-Journalist mit dieser Hub-App auf einem alten BlackBerry-Gerät und spielt seine 550 Facebook-Kontakte ein. Zu guter Letzt wurden auch die Freundes-Freunde gelistet; insgesamt 290.000 Nutzer auf dem Gerät einer einzelnen Person. Ein Zugriff, den auch laut New York Times die übrigen 60 Hersteller hatten. Da kommt eine Menge an interessanter Daten für die Unternehmen zusammen.

Namen, Kontaktinformationen, Beziehungsstatus, religiöses Bekenntnis und auch politische Einstellungen. Im Prinzip alles, was der Nutzer auf Facebook über sich preisgibt und preisgegeben hat - egal unter welcher Privatsphäre-Einstellung.

Mit Facebook-Apps für iOS, Android und auch für Windows Phone, sollte man meinen, dass diese elf Jahre alte Geschichte nicht mehr von Belang ist. Diese APIs werden aber heute noch verwendet. Und Facebook ist nicht mehr das nachahmenswerte Startup, sondern eine Datenkrake, die mit massiven Verstößen und Vorwürfen konfrontiert ist. Es überrascht nicht, dass das Unternehmen daher den Bericht der US-Zeitung für falsch erklärt. Amazon und Samsung wollten die Erkenntnisse der New York Times indes nicht kommentieren. Apple hingegen erklärt, dass man seit September 2017 die API nicht mehr nutze. Microsoft und BlackBerry haben nach eigenen Angaben die Daten nie abgegriffen, sondern sie direkt nur am Gerät gespeichert.

Deal mit Huawei läuft noch

Facebook hat aber bereits bestätigt, dass einige Unternehmen die Nutzerdaten sehr wohl auf Servern gespeichert haben. Bedenkt man, dass 550 Freunde mehr als 290 weitere Kontaktinformationen lukriert haben, ist diese API durchaus lukrativer als die von Aleksandr Kogan verwendete Schnittstelle in der App "thisisyourdigitallife".

Eine Datenweitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. Facebook versteht Hersteller aber als Service Provider und nicht als dritte Parteien. Die Federal Trade Commission will sich diese Angelegenheit genauer ansehen. Diese teilt nämlich nicht Facebooks Auffassung, dass die Weitergabe legal war. Da hilft es auch nicht, dass 22 der 60 Partnerschaften bereits gekündigt wurden. Erst recht nicht, wenn die mit Huawei erst beendet werden muss.

Die Nummer drei am Smartphone-Markt hat es gerade nicht leicht in den USA. "Nationales Sicherheitsrisiko", Spionage, Spähsoftware und andere Vorwürfe hagelt es seit Jahren aus den USA in Richtung Fernost. Huawei hat vorerst aufgegeben in den USA Fuß zu fassen. Die Partnerschaft zwischen Facebook und Huawei könnte langfristig den Chinesen mehr schaden. Noch ist unklar, wie die Daten gespeichert wurden und was damit gemacht wurde, sollten sie nicht auf den Geräten der Nutzer geblieben sein. Dass Facebook auch hier wieder seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann, ist anzunehmen.