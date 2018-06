Amazon will Alexa in Windows-PC einbauen

Bei Microsoft dürfte der ein oder andere empört sein. Denn Amazon will Alexa auf Windows-Computer bringen. Dazu bietet das Unternehmen Hardwareherstellern vier Referenzdesigns für Alexa-fähige Computer an. Somit gibt es nach den Mindestanforderungen für einen Windows-10-Rechner direkt von Microsoft - Ein Windows-Rechner soll mindestens zwei Gigabyte RAM haben - künftig auch Vorgaben von Amazon. Der Versand-Riese will diese als Unterstützung zum optimalen Verstehen und Erkennen von Sprachbefehlen verstanden wissen. Immerhin geht es um die optimale Verteilung der Lautsprecher.

Die von Amazon entworfenen Geräte sind mit vier hochempfindlichen Fernfeld-Mikrofonen ausgestattet, damit Alexa im gesamten Raum reagieren kann. Um sich mit den Usern zu unterhalten bekommt jedes Gerät vier Stereolautsprecher.

Amazon kündigte bereits Anfang des Jahres an, Alexa auf Windows-Computer zu bringen. Acer, Asus, HP und Lenovo baten an, passende Rechner zu bauen. HP plant sogar schon einen Computer, in dem Alexa ein neues Zuhause bekommt.

Windows hat schon eigenen Assistenten

Dieser Vorschlag dürfte bei Microsoft wenig Zuspruch finden. Denn Windows bietet schon den eigenen digitalen Assistenten Cortana an. Das Programm läuft auf Windows-Phone und Windows 10. Geräte mit zwei unterschiedlichen Assistenten sind bislang nicht am Markt vorhanden. Hier geht es um eine tiefe Einbindung in die Software und welches Unternehmen will sich schon zu tief in die Karten blicken lassen?

Funktionen wie das Telefonieren oder Nachrichten verschicken über Alexa wäre dann freilich über den PC obsolet. Jedoch hingegen sollte eine Einbindung von Alexa in Amazon-fremde Geräte einiges mehr bieten als es bislang der Fall ist. Es gibt derzeit Alexa-Funktionen die ausschließlich auf den Echo-Geräten angeboten werden. Möchte Amazon tatsächlich anderen Softwareentwicklern Konkurrenz machen, müssen sämtliche Funktionen auf allen Geräten funktionieren.

Von Microsoft gibt es derzeit noch keine Stellungnahme zu den Vorstößen des Konkurrenten. Es bleibt abzuwarten, ob Nutzer sich künftig zwischen Alexa und Cortana entscheiden können.

Google gibt die genauesten Antworten

Seit beinahe drei Jahren werden die Echo-Geräte samt Alexa schon in den USA verkauft - in Europa seit zwei Jahren. Seither sorgte der Assistent immer wieder für Schlagzeilen. Etwa zeichnete die Software ein Gespräch eines Pärchens auf und schickte es an einen Arbeitskollegen weiter. Die beliebtesten Assistenten sind immer noch Siri und der Google-Assistant. Das dürfte daran liegen, dass beide Programme auf Apple beziehungsweise Android-Geräten installiert sind.

Der Google Assistant ist gleichzeitig auch der genaueste, wie eine Studie von Stone Temple zeigt. Auf Platz zwei liegt Cortana. Alexa schaffte nur den vorletzten Platz - vor Siri. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich Alexa allerdings am meisten verbessern.