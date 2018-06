Dyson V10 im Test: Lasset die Styropor-Spiele beginnen

Das bisschen Haushalt kann doch nicht so schwer sein“, schreit es aus den Lautsprechern, während im Kopf der Testerin ganz eigene Liedzeilen entstehen. Mitten im Chaos des Nestbaus und des Einrichtens der neuen Wohnung steht passenderweise noch der Test des kabellosen Staubsaugers von Dyson an. Der V10 bekommt somit auch gleich die ehrenvolle Aufgabe, 487.621 Styroporkugeln zu fressen, zu vernichten oder in das All zu befördern. Hauptsache sie verschwinden auf Nimmerwiedersehen.

Dem blau-gelben Einrichtungsriesen den Rücken kehrend hat man bei der Konkurrenz eingekauft. Bully und Campino statt Billy und Malm. Die Einrichtungshäuser unterscheiden sich auch in ihrer Verpackungsart. Während es bei den Schweden kaum Verpackung gibt, will Hausgeist Mia auf Nummer sicher gehen. Der Aufbau ist in drei Stunden erledigt. Die Müllentfernung nimmt sechs Stunden in Anspruch – inklusive Ausflug zur Wertstoffanlage. Styropor darf nämlich nicht in den Hausmüll.

Kaum sind also die großen, sperrigen und nervtötend quietschenden weißen „Bretter“ weg, scharrt der Dyson V10 in den Startlöchern.

Kabel- und beutellos

Für 699 Euro muss der Dyson jetzt auch liefern. Der V10 ist durch und durch gewohntes Dyson-Design: Kabellos, beutellos und auch sonst ist eine Menge los bei dem Akkusauger. Sechs verschiedene Aufsätze werden in der Topausstattung "Absolute" von Dyson mitgeliefert, und wie bei jedem Testgadget muss auch dieses vorab einmal an den Strom. Daher bleibt Zeit, um sich die Bürsten und Düsen für den genaueren Einsatzzweck anzusehen. Und auszuprobieren, wie sich der alte und der neue Zyklonenstaubsauger verstehen.

Gar nicht. Die Aufsätze wollen beim alten nicht – und vice versa. Abwärtskompatibilität nicht vorhanden. Schade.

Gerade noch mit dem V8 sind die Aufsätze kompatibel. Mit den kabelgebundenen Geräten nicht.Nach 40 Minuten am Strom ist der Dyson startklar. Aber auch nur, weil er nicht komplett entladen beim neuen Besitzer ankommt. Den Dyson vollständig aufzuladen dauert mehr als drei Stunden. Eine Schnellladetechnik würde die Akkus langfristig zerstören, heißt es von Dyson.

Drei Stärkestufen bietet das Gerät im Kampf gegen die Kugerln, und er nimmt es mit allen auf. Bei einer Wohnfläche von 50 Quadratmetern im ersten Stock pflügen der Dyson und seine Testerin sich durch das Plastikmeer. Zwei Entladungen später geht es weiter: Den Riegel unter dem Behälter nach vorn schieben (am besten über den Müllbeutel halten) und dann den Behälter nach vorn schieben – schon ist er wieder leer und einsatzbereit. Über die Stiegen geht es weiter ins untere Geschoß. Kurz vor dem Ankommen signalisiert der Dyson: Das letzte Stückchen der Fütterung war zu groß. Verstopfung.

Also ein kurzer Zwischenstopp, um den Einzug des Saugbehälters zu befreien. Doch schon wenige Minuten später: Ende der Staubsaugerparty. Der Kleine braucht eine Pause. Nach 35 Minuten war Schluss, aber dafür der obere Wohnbereich komplett sauber. Das untere Stockwerk dafür nur zu 20 Prozent. Die Akkuleistung hat sich aber deutlich zu seinem Vorgänger gesteigert, und im Alltag und ohne Mammutaufgaben hält der V10 – mit dem hauseigenen Spitznamen Wall-E – locker 35 Minuten im mittleren Kampfmodus durch.