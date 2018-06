Die neue Sonos Beam – "Alexa, schalte den Fernseher aus"

Flacher, dünner, smarter. Das sind die Schlagwörter mit denen Fernseh-Hersteller aktuell ihre Geräte an den Mann bringen wollen. Die Fußball-WM naht und da muss das Heimkino entsprechend neu ausgestattet werden. Doch je flacher das Gerät, umso weniger Resonanzkörper, umso schwächer die Klangqualität bei vielen TV-Geräten. Genau für dafür sei die Sonos Beam konzipiert.

Während der Sonos One komplett für den reinen Musikgenuss konzipiert ist, soll die Sonos Beam beides sein. Unterstützung für den TV-Sound und das Abspielen von Audioformaten. Sozusagen ist die Beam das Gerät zwischen dem Sonos One und der leistungs- und klangstarken Playbase. Die Beam verfügt über einen HDMI-Eingang. Ein Adapter für einen optischen Eingang ist dabei, um den Ton aus dem Fernseher direkt über ein optisches Kabel an die Lautsprecher zu übertragen. Fünf Fernfeld-Mikrofone sind in der 65,1 x 10 x 6,85 cm messen Lautsprecher verbaut.

Wie auch bei den anderen Sonos-Geräten kann die Beam über das Wlan ins heimische Netz gehängt werden, oder über ein Netzwerkkabel angeschlossen werden. Installiert wird die Beam über die App. Die Beam ist Teil des Sonos Home Sound Systems. Sie kann mit zwei Sonos One zu einem Surround-Sound-System verbunden, mit einem Sub um tiefere Bässe erweitert oder in ein bereits vorhandenes Sonos Multiroom-Setup eingebunden werden. – (c) Sonos

Sie lässt sich per Sprachsteuerung, mit der Sonos App, sowie mit Drittanbieter-Apps wie Spotify, Audible, Pandora oder Tidal steuern. Mit vorhandenen TV-Fernbedienungen sowie Smart-Home-Gadgets, wie zum Beispiel Wandschaltern und Fernbedienungen von zertifizierten Sonos Partnern, kann die Beam bedient werden.

„Viele Smart Speaker auf dem Markt sind mit nutzloser Technologie überladen und können auch im Hinblick auf Sound nicht überzeugen. Sonos ist anders und die Beam ist der beste Beweis dafür“, erklärt Sonos CEO Patrick Spence.

Vier eigens gefertigte Fullrange-Woofer und drei passive Strahler liefern tiefe, warme Bässe und überragende mittlere Frequenzen. Ein Hochtöner sorgt für glasklare Dialoge.

Air Play 2 ab Juli

AirPlay 2 wird über ein kostenloses Software-Update ab Juli auf Sonos verfügbar sein. Damit können Kunden Musik und Podcasts von ihren iOS-Geräten direkt über Sonos Speaker abspielen. Zu den Speakern gehören die neue Sonos Beam, der Sonos One, die Playbase und die zweite Generation des Play:5. Und – mit nur einem einzigen Speaker, der AirPlay

unterstützt, kann Sound zu allen anderen Speakern im Sonos System gesendet werden. Mit Apple AirPlay 2 können Kunden außerdem Siri als zusätzlichen Sprachassistenten nutzen. Songs, Alben oder Playlisten lassen sich von Apple Music über ein iOS-Gerät per Sprachbefehl

auf Sonos abspielen.

Die Sonos Beam ist ab 17. Juli erhältlich und kann bereits auf der Sonos-Webseite vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 450 Euro.

>>> Sonos Beam

(bagre)