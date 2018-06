Tesla-Autopilot beschleunigte vor tödlichem Unfall

Der Autopilot des im März verunglückten Teslas hat kurz vor dem tödlichen Aufprall auf einen Betonpoller beschleunigt. Laut US-Unfallermittlern hat das Assistenzsystem Autopilot sogar noch weder gebremst, noch versucht auszuweichen. Das erklärte die US-Fahrsicherheitsbehörde NTSB in einem vorläufigen Bericht.

Demnach folgte der Tesla acht Sekunden vor dem Aufprall noch einem anderen Wagen mit einer Geschwindigkeit von knapp 105 km/h. Sieben Sekunden vor dem Unfall begann der Tesla dem vorgefahrenen Auto nach links zu folgen .

Selbst für Autopiloten ungewöhnlich

Was danach passierte, dürfte neue Fragen zum Autopilot-System aufwerfen: Vier Sekunden vor dem Zusammenstoß war der vordere Wagen nicht mehr in Sicht. Eine Sekunde begann der zu beschleunigen. Bis zum stieg die Geschwindigkeit von 100 auf 114 km/h. Der Fahrer habe in den letzten sechs Sekunden seine Hände nicht am Steuer gehabt, erklärte die NTSB. Tesla betont regelmäßig, dass der Autopilot lediglich ein Assistenzsystem sei und die Fahrer stets den Überblick und die Kontrolle über das Fahrzeug behalten müssten. Vor dem Unfall war Autopilot knapp 19 Minuten ohne Unterbrechung aktiv, wie aus dem NTSB-Bericht hervorgeht.

Ungewöhnlich war auch, dass die direkt nach dem Unfall gelöschte Batterie des Wagens fünf Tage später noch einmal Feuer fing. Die Unfallermittler untersuchen derzeit mehrere Batteriebrände in verunglückten Tesla-Fahrzeugen. Im Mai war auch in der Schweiz ein Tesla auf eine Autobahn-Abgrenzung geprallt und in Flammen aufgegangen.