USB-Ventilator: Journalisten warnen vor nordkoreanischem Geschenk

Trump und Kim-Jong-un in Singapur und sie sind sich einig geworden. Ein historischer Tag, der auch von den 3000 anwesenden Journalisten mit Spannung erwartet wurde. Für Ablenkung sorgte jetzt ein kleines Geschenk aus dem Goodie-Bag, das die Journalisten erhielten. Auf Twitter überschlagen sich Warnungen, dass der USB-Mini-Ventilator nicht angeschlossen werden soll.

Eine Tasche mit Wasser, ein Fächer mit Kim Jong-uns Gesicht darauf und ein Reiseführer für Sentosa. Ziemlicher Standard und keine große Aufregung wert. Der unscheinbar anmutende Mini-Ventilator wirbelt jetzt aber ordentlich Staub auf. Eigentlich eine Anlehnung an die tropischen Temperaturen in Singapur. Auf Twitter warnen jetzt die Journalisten vor dessen Verwendung.

13/ Handig. In de persmap voor de #KimTrumpSummit zit een mini usb fan. Handig om koel te blijven tijdens het schrijven. Het is hier in Singapore idd vrij heet. 33°C of zo. Maar haalt het niet bij Dubai, koning van de oven. pic.twitter.com/6tQd5d7gCW

Media goody bag: Mini USB fan, hand-held fan with #TrumpKim on either side to blow around all the hot air.... and a fun guide to Sentosa. NB: that's not the delegations playing beach volleyball. pic.twitter.com/fbdKVzr0Cn