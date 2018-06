USB-Ventilator: Journalisten warnen vor nordkoreanischem Geschenk

Trump und Kim-Jong-un sind sich in Singapur einig geworden. Ein historischer Tag, der auch von den 3000 anwesenden Journalisten mit Spannung erwartet wurde. Für Ablenkung sorgte ein kleines Geschenk aus dem Goodie-Bag, das die Journalisten erhielten. Auf Twitter überschlagen sich Warnungen, dass der USB-Mini-Ventilator nicht angeschlossen werden soll.

Eine Tasche mit Wasser, ein Fächer mit Kim Jong-uns Gesicht darauf und ein Reiseführer für Sentosa. Ziemlicher Standard und keine große Aufregung wert. Der unscheinbar anmutende Mini-Ventilator wirbelt aber ordentlich Staub auf. Eigentlich eine Anlehnung an die tropischen Temperaturen in Singapur. Auf Twitter warnen die Journalisten allerdings vor dessen Verwendung.

13/ Handig. In de persmap voor de #KimTrumpSummit zit een mini usb fan. Handig om koel te blijven tijdens het schrijven. Het is hier in Singapore idd vrij heet. 33°C of zo. Maar haalt het niet bij Dubai, koning van de oven. pic.twitter.com/6tQd5d7gCW

Media goody bag: Mini USB fan, hand-held fan with #TrumpKim on either side to blow around all the hot air.... and a fun guide to Sentosa. NB: that's not the delegations playing beach volleyball. pic.twitter.com/fbdKVzr0Cn