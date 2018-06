Crème Brûlée und brennender Kunstrasen: Elon Musk feiert Flammenwerfer-Party

Ursprünglich ein Werbegag, avancierte der Flammenwerfer zu einem realen Produkt, das jetzt sogar ausverkauft ist. Elon Musk, Visionär und Trump-Fan, scherzte im Dezember des Vorjahres, dass er, wenn er 50.000 Kappen seines neuen Unternehmens "Boring Company" verkaufen könne, einen Flammenwerfer produzieren lasse. Und es hat geklappt. Am Wochenende erhielten die ersten 1000 Käufer ihren Flammenwerfer.

20.000 Stück wurden verkauft. Das erste Mal, dass Elon Musk schwarze Zahlen mit einem Produkt schreibt. Das 500-Dollar-Stück wurde bei einer Party auch gleich von den Käufern eingeweiht. Mit Crème Brûlée (wie auch in den Nutzungsbedingungen erklärt), als Feuerzeug-Ersatz für eine konisch gedrehte "Zigarette" oder als Anzündhilfe für den Griller.

Not sure what you would need a #NotAFlamethrower for unless you have to fight off a zombie or dragon. 🤷‍♀️ @elonmusk pic.twitter.com/tGOhi38IYD — Tonya (@tonyabonya) 11. Juni 2018

Terms & conditions for “Not-a-Flamethrower”



Please use as directed to avoid unintentionally burning things down. For simple & concise instructions, we drew upon wisdom in great Dr Seuss book “Green Eggs and Ham”. #ThrowFlamesResponsibly pic.twitter.com/kgj8W8EOLJ — Elon Musk (@elonmusk) 9. Juni 2018

Mittlerweile trägt das Gerät den Namen "Not a Flamethrower", weil man es aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht als Flammenwerfer mit der Post verschicken darf. Dass es sich dennoch um ein ebensolches Produkt handelt, ist egal. Die Kunden dürfen sich über die verschickte Ware freuen.

First 1000 not-a-flamethrowers being picked up today! 🔥 pic.twitter.com/0MOi6tFkVm — The Boring Company (@boringcompany) 9. Juni 2018

Es gab aber auch die ersten Unfälle. Eine Bloggerin wollte ein Video drehen, in dem sie den Einsatz des Musk'schen Flammenwerfers beim Grillen demonstriert und dabei die Hälfte ihres Kunstrasens abfackelte.

I made a mess... but loving my flamethrower hahahahaha. Can’t wait for you guys to see these videos! @iPhonedo pic.twitter.com/SgqkMOgaaV — Justine Ezarik (@ijustine) 10. Juni 2018

Doch neben den Gefahren und dem Gefallen daran, wird auch Kritik laut. Die Party für die Auslieferung des Flammenwerfers fand im Hauptquartier von Boring Company statt. Dieses befindet sich in Hawthorne, Kalifornien. Dem US-Bundesstaat, der aktuell mit einer Dürreperiode und anhaltenden Waldbränden zu kämpfen hat.

Watching all these insane videos of stupid people using their new @elonmusk flamethrowers.... Waiting for the first forest fire, human torch, house fire and lawsuit in 3.....2.....#NotAFlamethrower #ElonMusk @boringcompany — That Lady (@Bitch_NextDoor1) 12. Juni 2018

(bagre)