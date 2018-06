iPhones aus China: Trump gewährt Apple Ausnahmeregelung

US-Präsident will seit geraumer Zeit Strafzölle für Produkte aus China erheben. Zollgebühren von bis zu 50 Millionen Dollar seien möglich. Vor allem im Visier der Zölle sind Autos, Industrie- und High-Tech-Güter. Also auch iPhones.

"Designed by Apple. Assembled in China": Apples Geräte werden zwar in den USA entwickelt. Zusammengebaut werden sie aber in China. Während Intel Strategien vorbereitet, die Zahlungen zu vermeiden, wählt Apple einen anderen Weg. Tim Cook ist in den letzten Monaten regelmäßig nach Washington ins Weiße Haus gepilgert, um eine Sonderregelung mit US-Präsidenten Donald Trump erzielen zu können. Anonyme Quellen erklärten gegenüber der New York Times, dass Trump den Apple-Chef beruhigen konnte. iPhones sollen von den Zöllen ausgenommen sein.

