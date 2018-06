DSGVO: Raiffeisen darf nicht mehr 30 Euro für Kontoauszug verrechnen

Kontoauszüge die älter als ein Jahr alt sind, müssen meistens direkt bei einer Bank-Filiale beantragt werden. In den meisten Fällen entstehen dabei Kosten. Die Raiffeisenbank Wien-Niederösterreich verlangte dafür bisher eine Gebühr von 30 Euro pro angefragten Kalenderjahr. Das ist aber aufgrund der seit 25. Mai gültigen Datenschutzgrundverordnung nicht mehr legitim, urteilte die Datenschutzbehörde.

Ein Raiffeisen-Kunde verlangte Einsicht auf alte Kontodaten, die fünf Jahre zurücklagen. Die Raiffeisen-Bank gewährte im kostenlosen Zugang von Kontoauszügen, die bis zu ein Jahr alt waren. Darüber hinaus wollte man eine Gebühr vom Kunden einheben. Dieser stellte daraufhin ein Auskunftsbegehren und bekam keine Antwort. Er wandte sich an die Datenschutzbehörde.

Diese entschied, dass nur tatsächlich anfallende Kosten verrechnet werden könnten. Der Argumentation, dass es sich bei derartigen Anfragen um personellen Aufwand handle, folgte die Behörde nicht. Es sei nicht "exzessiv" alle Kontoauszüge zur Verfügung zu stellen.

For #GDPR/#DSGVO geeks: A first decisions by the Austrian DPA under #GDPR: https://t.co/sQlMfCl9wK [PDF]

(1) GDPR applicable to decisions after May 25th

(2) Right to Access to old bank transactions has to be free (no €30 fee)

(3) Request for all transactions not "excessive" 😉 pic.twitter.com/vMXADpsMa7