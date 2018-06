Facebook testet Beitragsgebühr für Facebook-Gruppen

Die anhaltenden Ermittlungen gegen Facebook in der Cambridge-Analytica-Causa hindern das Unternehmen natürlich nicht daran, an der Plattform weiter zu arbeiten. Derzeit arbeitet Facebook an zwei verschiedenen Projekten. Einerseits soll Usern künftig angezeigt werden, wie lange sie auf der Plattform verweilen und aktiv sind. Andererseits wird gerade getestet, ob Nutzer bereit wären für Gruppen auf Facebook eine monatliche Gebühr zu bezahlen.

Nach digitalem Detox ist dieses Jahr die Work-Life-Balance das Schlagwort großer Unternehmen. Mit der Digitalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit. Um sich und seinem Gehirn Pausen zu gönnen, ist es wichtig Zeitfresser zu identifizieren und auszumerzen. Apps gibt es bereits dafür. Sie zeigen an, welche Apps man wie lange nutzt und wie oft man sein Smartphone tatsächlich am Tag verwendet.

Selbstkontrolle auch bei Android Thema

Wie die Twitter-Nutzerin Jane Manchun Wong festgestellt hat, gibt es Anzeichen für eine derartige Integration in der Facebook-App. Gegenüber TechCrunch hat Facebook dieses Vorhaben nun auch bestätigt. Man soll in der App dann auch ein Zeitlimit festlegen können. Instagram soll ebenfalls diese Funktion bekommen.

Google verfolgt mit der kommenden Android-Version einen ähnlichen Ansatz. Apps, die mit dem Firmenkonto genutzt werden, werden nach Feierabend (selbst festgesetzter Zeitpunkt) ausgegraut.

Im Gegensatz zu den Gruppen-Gebühren soll die Timer-Funktion gratis sein. Immer mehr Nutzer beschweren sich, dass ihnen die Gruppen, denen sie folgen, nicht mehr im Newsfeed angezeigt werden. Egal, ob sie nur den "Gefällt mir"-Button geklickt haben oder auch die Seite abonniert haben. Um sicher zu stellen, dass man die Inhalte angezeigt bekommt, testet Facebook die Zahlungsbereitschaft. Zwischen fünf und 30 Dollar können Gruppen-Inhaber dann monatlich verlangen.

360 Dollar pro Jahr um die Beiträge einer Gruppe zu sehen

360 Dollar im Jahr für eine Gruppe könnten dann durchaus fällig werden. In der Testphase erhält der Gruppen-Admin zu 100 Prozent diesen Beitrag. Das kann sich aber auch schnell ändern. Möglich wäre, dass Facebook sich ähnlich wie Apple und Google bei eingestellten Apps im Store eine Provision einbehält. Apropos Apple und Google, auch die würden mitverdienen, sollte über die App bezahlt werden.

Gruppen, die Facebook mit dieser Funktion ansprechen, sind zum Beispiel jene wie "Declutter my Home" (dt: Organisier mein Zuhause). Sarah Mueller hat die Gruppe gegründet, um Tipps und Tricks für ein organisiertes und aufgeräumtes Zuhause zu bieten. Schnell entwickelte sich die Gruppe und mittlerweile gibt es Tutorials, Pläne, Listen und Live-Videos.

