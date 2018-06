"Innovative" Waffen: US-Militär schreibt Bewerb für Startups aus

Das US-Militär hat das Potenzial von Startups für sich entdeckt. Zwar kann sich das Militär nicht über einen Mangel an Vertragspartner sparen. Auf der offiziellen Regierungsseite gibt es einen Aufruf für xTechSearch. Dabei will das Militär nach "nicht traditionellen Verteidigungspartnern" Ausschau halten. Als Preis winken Startups bis zu 200.000 Dollar.

"Die Armee will, dass die Innovations-Gemeinschaft den vollen Umfang an Möglichkeiten entdeckt und die "Kunst des Möglichen"", steht in der Ausschreibung. Trotz zahlreicher Partner hatte es das Militär besonders in der Tech-Branche in den vergangenen Monaten nicht leicht.

Zuerst gab es einen internen Aufstand bei Google. Mitarbeiter unterschrieben eine Petition, dass man aufhören solle, Maschinen mit Künstlicher Intelligenz für das Militär zu entwickeln. Die obere Google-Riege wurde dabei an ihr einstiges Firmencredo "Don't do evil", also "Mach nichts Böses" erinnert - mit Erfolg. Aber auch Amazon- und Microsoft-Mitarbeiter boykottierten ähnliche Kooperationen.

Die Startups sind aber nicht dazu aufgerufen, neue Kommunikationstechnologien für den Außeneinsatz zu entwickeln. In der Ausschreibung steht explizit, dass man auf der Suche nach Innovationen im Bereich Raketen, Artillerie, Panzer und für Nahkampfausrüstung.

>>> Army Expeditionary Technology Search (xTechSearch)

(bagre)