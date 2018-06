Instagram-Star entpuppt sich als Roboter

Instagramer, der Berufswunsch der Generation "Millenials". Fotos von sich ins Netz stellen, um die Welt reisen und mit großen Marken zusammenarbeiten. So der hehre Wunsch. Immer öfter tauchen Berichte von selbsternannten Influencern, also Tonangebern, sowie Markenbotschaftern auf, dass sie sich für Follower und Aufträge mit Prada, Gucci und Co. massiv verschuldet haben. Bei "Lil Miquela" schien der Plan aufzugehen. Die sommersprossige 19-Jährige lächelt ihren Followern in Proenza Schouler, Coach und Balenciaga auf Instagram entgegen.

Über eine Million Menschen folgen dem vermeintlichen Model. Finden es toll, dass sie sich für die Bewegung "Black Lives Matter" engagiert. Prada hatte mit ihr eine Kampagne für die Mailänder Fashion Week.

Es lief gut für das Model. Die Aufträge kamen rein und die Follower-Zahl wuchs stetig an. Ihre Beschreibungen waren knackig und mitunter sogar lustig. Im April dann die große Beichte: "Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Roboter". Miquela ist ein sogenanntes CGI - ein computergeneriertes Bild.

Echt oder Unecht? Egal!

Den Werbepartnern ist es egal. Immer mehr Firmen buchen das "Model". Ihrem Erfolg hat das keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, 200.000 Menschen folgen jetzt zusätzlich dem Binärcode-Model.

"Ich bin an dem Punkt, dass ich auch weiße Hosen auf einer dreckigen Bank trage und es mir egal ist", steht in einer der Beschreibungen. Doch eine Frage bleibt von dem Model unbeantwortet: Wie kann über ein Produkt geschrieben werden, das nie eine menschliche Haut berührt hat? Das Startup Brud, das Miquela erschaffen hat, gibt keine Auskunft darüber. Auch redet das Unternehmen ungern darüber, wieviel es an den Kampagnen mit Prada und Co. verdient. Lediglich das Unternehmen Highsnobiety war bereit darüber ansatzweise zu sprechen. Demnach wurde für ein 80-Dollar-Shirt Werbung gemacht. Brud war umsatzbeteiligt, aber nur an den Shirts, die direkt im Online-Stores des Models gekauft wurde.

Jennifer Grygiel, eine Social-Media-Professorin der Syracuse University Newhouse School, erklärt gegenüber CNN: "Als wir Kinder waren, wussten wir wenigstens, dass Barbie eine Puppe ist." Für mehr als zwei Jahre wären Follower absichtlich getäuscht worden, fügt die Professorin hinzu.

Yoon Ahn, Co-Designer bei Ambush, teilt diese Auffassung nicht. "Was ist überhaupt echt auf Instagram?, fragt er stattdessen und führt aus, dass die Models auf Instagram mit Photoshop nachhelfen, oder gar chirurgisch nachgeholfen haben und dabei auch Dinge verkaufen. Ryan Deter, CEO von Influental, einer KI-basierten Influencer Marketing-Plattform vergleicht Miquela mit den Schaufensterpuppen, die es jetzt seit 100 Jahren gibt.

>>> Instagram-Account von LilMiquela

(bagre)